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Cel mai mare portavion britanic a lansat drone de atac care nu se mai întorc. Ce s-a întâmplat la finalul celor patru misiuni

d Scris de daniel mihai dragomir
Cel mai mare portavion britanic a lansat drone de atac care nu se mai întorc. Ce s-a întâmplat la finalul celor patru misiuni
Aosom
Portavionul HMS Queen Elizabeth a lansat patru drone Nyan, toate ajungând la punctele de atac stabilite, în timpul unui exercițiu din Atlanticul de Nord.

Sursa: Stiri Pe Surse

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