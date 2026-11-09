Cele mai noi laptopuri și performanțele lor. Cum arată ultimul Apple MacBook Pro cu touch
Sursa: Stirile Pro.tvCitește mai departe la sursa originală
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Comunicat PMB
09-11-2026: Primarul general Ciprian Ciucu, în vizită pe teren la Lotul 4 de tramvai ...
„SUNT AICI! MĂ VEZI?” – expoziție fotografică a comunității surzilor, deschisă publicului la sediul Consiliului Județean Bihor
Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) – Filiala Bihor a marcat luni, 9 noiembrie 2026, împlinirea a 107 ani de la înființarea asociaț...
Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 9 – 15 noiembrie - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 9 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Pitca Roxana...
Procedurile de autorizare începute în baza PUG 2023 pot continua fără un nou certificat de urbanism
Primăria Municipiului Timișoara a identificat o soluție pentru persoanele care au solicitat și obținut certificate de urbanism înainte de 28 octo...
Municipalitatea demarează o nouă campanie de înverzire: peste 3.000 de arbori și aproape 250.000 de arbuști și plante
Primăria Timișoara intensifică eforturile de a crea mai multe zone cu umbră și de a face mai ușor de suportat verile tot mai călduroase. În acest...
Tinerii din Timișoara au propus 22 de proiecte pentru un oraș mai verde, prin Youth Climate Action Fund
22 de echipe de tineri din Timișoara au venit cu idei pentru un oraș mai verde și mai puțin poluat, în cadrul programului Youth Climate Action Fu...
Tech
Reactorul 2 de la Cernavodă repornește după aproape trei luni. Ce înseamnă pentru facturile românilor și riscul de pene de curent
România se pregătește să producă din nou energie electrică folosind ambele reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, după aproap...
Alin Tișe anunță că se va construi și Centrul de Transplant Multiorgan la Cluj: „Când ei nu mai aveau nicio speranță, noi am zis: mergem înainte”
După ani de demersuri și așteptări, Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj ar putea deveni realitate. Potrivit lui Alin Tișe, Ministrul Sănă...
Spotify ar putea cere încă 5 dolari pe lună pentru remixuri AI. Unii abonați amenință că își vor închide conturile
Spotify ar putea introduce un nou abonament suplimentar, care le-ar permite ascultătorilor să transforme melodiile preferate folosind
„Geamănul digital” al Iașului, în cursa pentru titlul național
* potrivit Primăriei Iași, proiectul presupune realizarea primului model 3D de înaltă rezoluție al municipiului, un adevărat „geamăn digital” car...
Samsung și Hyundai își extind alianța spre roboți, mașini autonome și physical AI
Samsung și Hyundai își extind colaborarea dincolo de baterii și componente auto, vizând semiconductori, conducere autonomă, roboți și sisteme de...
Suno AI, dată din nou în judecată pentru drepturi de autor. De data aceasta, sunt implicați Elvis Presley și Eminem
Platforma Suno AI, folosită pentru generarea de muzică cu ajutorul inteligenței artificiale, se confruntă cu două noi procese