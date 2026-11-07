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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cele patru zodii care pot trăda și întoarce spatele oricând, chiar și celor mai apropiați

d Scris de daniel mihai dragomir
Cele patru zodii care pot trăda și întoarce spatele oricând, chiar și celor mai apropiați
Aosom
Berbecul, Gemenii, Scorpionul și Peștii sunt cele patru zodii asociate în astrologie cu riscul de a trăda încrederea celor apropiați.

Sursa: Stiri Pe Surse

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