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Cercetătorii au creat o baterie reîncărcabilă care funcționează cu ajutorul vitaminei B12. Tehnologia surprinzătoare dezvoltată în Spania

o Scris de ozana mazilu
Cercetătorii au creat o baterie reîncărcabilă care funcționează cu ajutorul vitaminei B12. Tehnologia surprinzătoare dezvoltată în Spania
Aosom
Vitamina B12 este cunoscută în special pentru rolul său în funcționarea sistemului nervos și în formarea globulelor roșii.

Sursa: Playtech

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