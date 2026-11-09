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Cernavodă revine la capacitate maximă: Unitatea 2 a intrat în secvența de pornire, iar reactorul ar urma să producă din nou de marți

r Scris de redacția jurnalul
Cernavodă revine la capacitate maximă: Unitatea 2 a intrat în secvența de pornire, iar reactorul ar urma să producă din nou de marți
Aosom
Ministerul Energiei a anunțat că secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost inițiată luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42. Intrarea în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie.

Sursa: Jurnalul Ro

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