Chery Arrizo 7 este o Clonă a AUDI A6, dar cu Autonomie mai Mare decât a DACIA Duster Tribrid iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Chery Arrizo 7 intră în producție în forma sa de serie, după ce Chery a transformat conceptul Arrizo S într-un sedan destinat lansării pe piața chineză în trimestrul al patrulea din 2026. Noua gamă va fi disponibilă atât cu motor turbo pe benzină de 1,5 litri, cât și într-o versiune plug-in hybrid C-DM, configurațiile fiind […] The post Chery Arrizo 7 este o Clonă a AUDI A6, dar cu Autonomie mai Mare decât a DACIA Duster Tribrid first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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