 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Cine este Mihaela Pleșa, românca care face legea în America. Fiica unor refugiați din comunism a scris istorie în Texas

d Scris de diana dumitrache
Cine este Mihaela Pleșa, românca care face legea în America. Fiica unor refugiați din comunism a scris istorie în Texas
Aosom
Mihaela Pleșa, fiica unor români care au fugit de regimul comunist, continuă să scrie istorie în politica americană. Prima femeie de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas a obținut un nou mandat, după o campanie în care a pus accent pe educație, drepturile cetățenilor și problemele financiare ale familiilor americane. Cine este Mihaela […]

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech