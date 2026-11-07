Cine încearcă să provoace haos în Europa? Autoritățile caută sursa unui val de atacuri și amenințări

O serie de alerte false cu bombă și atacuri cibernetice au perturbat în această săptămână traficul aerian, au afectat infrastructura unor companii și au dus la evacuarea mai multor redacții din Europa. Oficialii suspectează o campanie coordonată, însă autorii nu au fost identificați. Rusia se află printre principalele suspiciuni, dar nu există, deocamdată, dovezi publice care să confirme implicarea sa.

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