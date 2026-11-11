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Cloudul Regional de 58 mil. Euro de la Bistrița, prezentat de STS și ADR Nord-Vest pentru prima dată

b Scris de bistrițeanul.ro
Cloudul Regional de 58 mil. Euro de la Bistrița, prezentat de STS și ADR Nord-Vest pentru prima dată
Aosom
Cloudul Regional de 58 mil. Euro de la Bistrița, prezentat de STS și ADR Nord-Vest pentru prima dată The post Cloudul Regional de 58 mil. Euro de la Bistrița, prezentat de STS și ADR Nord-Vest pentru prima dată appeared first on Bistrițeanul.ro.

Sursa: Bistrițeanul.ro

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