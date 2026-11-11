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CNSAS a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securităţii. Identificarea unuia presupune zeci de mii de dosare cercetate

c Scris de cristian anton
CNSAS a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securităţii. Identificarea unuia presupune zeci de mii de dosare cercetate
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Peste 17.000 de informatori ai Securităţii au fost deconspiraţi de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), la cererea petenţilor, de la începerea activităţii instituţiei, în anul 2000, până în noiembrie 2026.

Sursa: Stirile Pro.tv

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