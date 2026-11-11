CNSAS a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securităţii. „Nu este o simplă listare a unor nume”

Peste 17.000 de informatori ai Securităţii au fost deconspiraţi de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), la cererea petenţilor, de la începerea activităţii instituţiei, în anul 2000, până în noiembrie 2026. Identificarea lor nu a însemnat însă simpla publicare a unei liste de nume. În cele mai multe cazuri, cercetătorii au fost nevoiţi să parcurgă zeci de mii de dosare, filă cu filă, pentru a putea stabili cu certitudine identitatea persoanelor care se ascundeau în spatele numelor conspirative, relatează News.ro.

Distribuie: Facebook Instagram