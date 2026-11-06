Comisia Europeană acuză TikTok că pune în pericol sănătatea mintală a utilizatorilor. Platforma riscă o amendă uriașă

Comisia Europeană acuză TikTok că nu ia suficiente măsuri pentru a proteja sănătatea mintală a utilizatorilor, în special a minorilor și a persoanelor vulnerabile. Potrivit constatărilor preliminare ale anchetei, algoritmul platformei îi expune în mod repetat la videoclipuri pe teme precum tristețea, izolarea și imaginea corporală. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri mondială.

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