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Comisia Europeană propune noi reguli pentru combaterea practicilor înșelătoare pe internet, inclusiv ale influencerilor

i Scris de ion gaidău
Comisia Europeană propune noi reguli pentru combaterea practicilor înșelătoare pe internet, inclusiv ale influencerilor
Aosom
Comisia Europeană va propune interzicerea în cadrul UE a practicilor abuzive la care se dedau unii influenceri pe rețelele sociale, precum și a „interfețelor înșelătoare” concepute pentru a manipula consumatorii online, potrivit unui document consultat de AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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