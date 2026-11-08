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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Companiile cripto apropiate de Trump se pregătesc de anchete. Democrații cer deja documente

c Scris de cristian cojocaru
Companiile cripto apropiate de Trump se pregătesc de anchete. Democrații cer deja documente
Aosom
După victoria democraților, companiile cripto apropiate de Trump se confruntă cu presiuni și anchete legislative imediate.

Sursa: Playtech

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