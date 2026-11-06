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Confort fără efort: fereastra de mansardă electrică, noul standard al locuințelor moderne

H Scris de Hotnews
Confort fără efort: fereastra de mansardă electrică, noul standard al locuințelor moderne
Aosom
În locuințele zilelor noastre, confortul înseamnă din ce în ce mai mult automatizare. Proprietarii se așteaptă astăzi la control simplu și intuitiv, de la încălzire și până la iluminat. În mod firesc, această tendință se extinde și la ferestrele de mansardă, unde confortul automatizat devine noul standard al unui trai cât mai comod. Grupul VELUX, …

Sursa: Hotnews

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