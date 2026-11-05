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Constantin Severin, fondatorul Expresionismului Arhetipal, acceptat de ROGallery din New York și prezent pe Artsy, cea mai mare platformă online de artă din lume

d Scris de denisa grega
Constantin Severin, fondatorul Expresionismului Arhetipal, acceptat de ROGallery din New York și prezent pe Artsy, cea mai mare platformă online de artă din lume
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Artistul vizual și scriitorul român face un nou pas spre scena internațională a artei contemporane. Artistul vizual și scriitorul Constantin Severin, fondatorul Expresionismului Arhetipal, a [...] Articolul Constantin Severin, fondatorul Expresionismului Arhetipal, acceptat de ROGallery din New York și prezent pe Artsy, cea mai mare platformă online de artă din lume a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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