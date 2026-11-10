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Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare

i Scris de ionuț vieriu
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare
Aosom
Nucul și castanul comestibil nu pot fi tăiați fără autorizație nici din propria curte. Ce amenzi prevede legea și unde trebuie depusă cererea

Sursa: Playtech

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