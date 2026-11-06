Cosmeticele cu Super Preț la eMAG BLACK FRIDAY de la Vichy, Kiehl’s, Avène, Gillette, Wella, Londa, L’Oréal, Dyson, Braun și Philips iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro eMAG a publicat primele oferte speciale de BLACK FRIDAY 2026 pentru cosmetice, produse de îngrijire personală și aparate de înfrumusețare, cu reduceri importante pentru numeroase branduri cunoscute. Vichy, Kiehl’s, L’Oréal Professionnel, Wella, Maybelline, Garnier, Braun și Dyson se numără printre mărcile prezente în catalog, iar prețurile unor produse pornesc de la numai 19,99 lei. Cosmetice […] The post Cosmeticele cu Super Preț la eMAG BLACK FRIDAY de la Vichy, Kiehl’s, Avène, Gillette, Wella, Londa, L’Oréal, Dyson, Braun și Philips first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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