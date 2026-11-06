Cred că DACIA Sandero 2028 și Spring 2 vor avea Probleme Mari în fața Mașinilor Geely, BYD, Leapmotor, iată DE CE! iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor DACIA Sandero 2028 și Spring 2 vor avea o problemă foarte mare peste minim 1 an de zile, iar asta pentru că din China vine un val de mașini ieftine care vor trage piața auto în jos serios. În momentul de față diverse mașinid e la BYD, Geely, MG șl nu numai, sunt lansate în […] The post Cred că DACIA Sandero 2028 și Spring 2 vor avea Probleme Mari în fața Mașinilor Geely, BYD, Leapmotor, iată DE CE! first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram