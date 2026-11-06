Credite și Carduri la BANCA Transilvania de BLACK FRIDAY 2026 cu Promoții Mari iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BANCA Transilvania a pregătit pentru BLACK FRIDAY 2026 o campanie cu oferte speciale la credite, carduri de cumpărături, conturi bancare, asigurări și produse de economisire, inclusiv dobânzi reduse și bonusuri de sute de lei. Printre cele mai importante avantaje se numără creditele ipotecare cu dobânzi fixe începând de la 4,79%, creditele de nevoi personale cu […] The post Credite și Carduri la BANCA Transilvania de BLACK FRIDAY 2026 cu Promoții Mari first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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