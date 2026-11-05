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Criză fără precedent în industria auto germană. Schaeffler concediază 3.460 de angajați și închide cinci fabrici din Europa. Gigantul se orientează spre industria de apărare

o Scris de ozana mazilu
Criză fără precedent în industria auto germană. Schaeffler concediază 3.460 de angajați și închide cinci fabrici din Europa. Gigantul se orientează spre industria de apărare
Aosom
Industria auto germană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, iar concedierile continuă să se extindă de la marii constructori la furnizorii de componente.

Sursa: Playtech

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