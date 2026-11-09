Cu cât scade rata la bancă după ce ROBOR la 6 luni s-a redus. Exemple de calcul pentru creditele românilor

Românii care au credite cu dobândă variabilă urmăresc cu atenție evoluția indicilor bancari, în speranța că vor plăti rate mai mici. Luni, 9 noiembrie 2026, indicele ROBOR la șase luni a scăzut de la 6,14% la 6,13%, în timp ce ROBOR la trei luni a rămas la 6,07%. Reducerea este însă foarte mică, iar efectul […]

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