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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cum a apărut troleibuzul în orașul nostru. ''Problema înzestrării Clujului cu un vehicul modern de transport''

z Scris de ziua de cluj
Cum a apărut troleibuzul în orașul nostru. ''Problema înzestrării Clujului cu un vehicul modern de transport''
Aosom
În anii ’30, problema transportului public devenise una dintre consecințele directe ale transformării Clujului într-un centru urban aflat în expansiune.

Sursa: Ziua De Cluj

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