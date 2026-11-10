Cum a dus un interviu de angajare fals la furtul a 6 miliarde de dolari în criptomonede: „Computerul devine marionetă, accesul este utilizat pentru atac”
Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | LCitește mai departe la sursa originală
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3 Atenționări Meteorologice ANM Nowcasting de Ultimă Oră Emise pentru Vremea Rea din România pe 10 Noiembrie 2026
3 Atenționări Meteorologice ANM Nowcasting de Ultimă Oră Emise pentru Vremea Rea din România pe 10 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Or...
AMD confirmă o problemă care ar putea uza prematur SSD-urile. Un serviciu al driverelor Radeon scrie continuu date, chiar și când PC-ul nu este folosit
O problemă descoperită în software-ul AMD Radeon ar putea afecta durata de viață a SSD-urilor instalate în anumite calculatoare