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Cum a dus un interviu de angajare fals la furtul a 6 miliarde de dolari în criptomonede: „Computerul devine marionetă, accesul este utilizat pentru atac”

m Scris de mihai toma
Cum a dus un interviu de angajare fals la furtul a 6 miliarde de dolari în criptomonede: „Computerul devine marionetă, accesul este utilizat pentru atac”
Aosom
Un atac cibernetic a dus la furtul a 6,1 miliarde de dolari de la Binance, cea mai mare platformă de criptomonede, prin interviuri de angajare false. Incidentul a fost atribuit unui grup de hackeri din Coreea de Nord, deși țara neagă implicarea, relatează publicația braziliană Globo.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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