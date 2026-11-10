Cum a dus un interviu de angajare fals la furtul a 6 miliarde de dolari în criptomonede: „Computerul devine marionetă, accesul este utilizat pentru atac”

Un atac cibernetic a dus la furtul a 6,1 miliarde de dolari de la Binance, cea mai mare platformă de criptomonede, prin interviuri de angajare false. Incidentul a fost atribuit unui grup de hackeri din Coreea de Nord, deși țara neagă implicarea, relatează publicația braziliană Globo.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗