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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cum ar fi să împrumuţi un robot de la bibliotecă, la fel ca pe o carte? Prof. univ. dr. Răzvan Bologa, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică: La ASE, ca student, poţi să împrumuţi un mic roboţel pe care îl foloseşti la seminar cu permisul de bibliotecă

i Scris de ilinca oniciuc
Cum ar fi să împrumuţi un robot de la bibliotecă, la fel ca pe o carte? Prof. univ. dr. Răzvan Bologa, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică: La ASE, ca student, poţi să împrumuţi un mic roboţel pe care îl foloseşti la seminar cu permisul de bibliotecă
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Sursa: Zf Ro

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