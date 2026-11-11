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Cum dezactivezi descărcarea automată a fotografiilor și videoclipurilor din WhatsApp. Setarea care îți poate salva spațiul pe telefon

i Scris de iulia kelt
Cum dezactivezi descărcarea automată a fotografiilor și videoclipurilor din WhatsApp. Setarea care îți poate salva spațiul pe telefon
Aosom
Fotografiile, videoclipurile și documentele primite pe WhatsApp pot ocupa rapid spațiul de stocare al telefonului, mai ales atunci

Sursa: Playtech

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