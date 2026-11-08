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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cum folosești Copilot în PowerPoint pentru a genera rapid o prezentare. Trucul AI care îți creează slide-urile în câteva minute

o Scris de ozana mazilu
Cum folosești Copilot în PowerPoint pentru a genera rapid o prezentare. Trucul AI care îți creează slide-urile în câteva minute
Aosom
Ai de pregătit o prezentare pentru serviciu, facultate sau un proiect personal, dar nu vrei să petreci ore întregi alegând șabloane, organizând informațiile și aranjând fiecare slide?

Sursa: Playtech

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