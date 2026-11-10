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Cum îl manipulează generalii ruși pe Putin. Armata rusă folosește videoclipuri generate cu inteligență artificială pentru a-și umfla succesele de pe front

v Scris de viorica marin
Cum îl manipulează generalii ruși pe Putin. Armata rusă folosește videoclipuri generate cu inteligență artificială pentru a-și umfla succesele de pe front
Aosom
Unități militare rusești și bloggeri proruși postează înregistrări video despre care cercetătorii spun că au fost manipulate, pentru a face să pară că armata înaintează mai repede decât în realitate.

Sursa: Adevarul

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