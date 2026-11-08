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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cum îţi păstrezi jobul într-o lume dominată de AI. Abilitatea esenţială care poate face diferenţa VIDEO

i Scris de iulian tenchiu
Cum îţi păstrezi jobul într-o lume dominată de AI. Abilitatea esenţială care poate face diferenţa VIDEO
Aosom
Capacitatea de adaptare la schimbare este principala competenţă de care au nevoie angajaţii într-o piaţă a muncii remodelată de inteligenţa...

Sursa: Zf Ro

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