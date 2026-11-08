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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cum pot caracatițele să se strecoare prin spații minuscule: descoperirea uluitoare care poate revoluționa robotica

i Scris de ionela stănilă
Cum pot caracatițele să se strecoare prin spații minuscule: descoperirea uluitoare care poate revoluționa robotica
Aosom
Caracatițele sunt recunoscute pentru abilitatea spectaculoasă de a trece prin spații mai mici decât corpul lor. Oamenii de știință au reușit acum să descifreze mecanismele biomecanice din spatele acestui fenomen.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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