Cum pot caracatițele să se strecoare prin spații minuscule: descoperirea uluitoare care poate revoluționa robotica

Caracatițele sunt recunoscute pentru abilitatea spectaculoasă de a trece prin spații mai mici decât corpul lor. Oamenii de știință au reușit acum să descifreze mecanismele biomecanice din spatele acestui fenomen.

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