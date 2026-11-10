 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Cum să folosești căștile fără să-ți strici auzul, în newsletter-ul Good Tech de pe 11 noiembrie

g Scris de gabriel bejan
Cum să folosești căștile fără să-ți strici auzul, în newsletter-ul Good Tech de pe 11 noiembrie
Aosom
Fie că ascultăm muzică în drum spre serviciu, urmărim un podcast în timp ce facem curățenie sau încercăm să ne concentrăm la birou, căștile au devenit un accesoriu de care ne despărțim tot mai greu. Sunt acestea un pericol pentru auzul nostru? Discutăm despre acest subiect în newsletter-ul Good Tech de mâine, 11 noiembrie. Ca …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech