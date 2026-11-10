Cum să folosești căștile fără să-ți strici auzul, în newsletter-ul Good Tech de pe 11 noiembrie

Fie că ascultăm muzică în drum spre serviciu, urmărim un podcast în timp ce facem curățenie sau încercăm să ne concentrăm la birou, căștile au devenit un accesoriu de care ne despărțim tot mai greu. Sunt acestea un pericol pentru auzul nostru? Discutăm despre acest subiect în newsletter-ul Good Tech de mâine, 11 noiembrie. Ca …

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