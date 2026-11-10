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Tech

Cum schimbă inteligența artificială piețele de capital

a Scris de a.d.v.
Cum schimbă inteligența artificială piețele de capital
Aosom
Despre sintagma "finanțele viitorului" acum. Poate părea ceva îndepărtat, însă suntem pe drumul care schimbă profund investițiile și percepțiile despre acest domeniu. Tehnologia transformă sectorul financiar, inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important pe piața de capital. Este o schimbare cu care trebuie să ținem pasul.

Sursa: Digi24

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