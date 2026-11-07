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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cum schimbi culoarea unui obiect în Photoshop fără să pierzi detaliile. Trucul simplu care păstrează umbrele și textura originale

o Scris de ozana mazilu
Cum schimbi culoarea unui obiect în Photoshop fără să pierzi detaliile. Trucul simplu care păstrează umbrele și textura originale
Aosom
Vrei să vezi cum ar arăta o mașină într-o altă culoare, să transformi un tricou roșu într-unul albastru sau să modifici nuanța unei canapele fără să refaci întreaga fotografie?

Sursa: Playtech

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