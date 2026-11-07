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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cum urmărești automat o persoană sau un obiect cu Motion Tracking în CapCut. Trucul care face textele și efectele să se miște odată cu subiectul

o Scris de ozana mazilu
Cum urmărești automat o persoană sau un obiect cu Motion Tracking în CapCut. Trucul care face textele și efectele să se miște odată cu subiectul
Aosom
Ai văzut probabil videoclipuri pe TikTok, Instagram sau YouTube în care un text urmărește perfect o persoană aflată în mișcare, o săgeată rămâne deasupra unui obiect sau un sticker pare lipit de cineva care se deplasează prin cadru

Sursa: Playtech

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