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Cum verifici online dacă ai rovinieta valabilă, după implementarea noului sistem TollRo

a Scris de andreea vlad
Cum verifici online dacă ai rovinieta valabilă, după implementarea noului sistem TollRo
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Rovinieta este obligatorie pentru circulația pe drumurile naționale, europene și autostrăzile din România, iar lipsa unei taxe de drum valabile poate atrage amenzi de până la 1.320 de lei pentru autoturisme. Șoferii pot verifica online dacă rovinieta este activă, ce date trebuie să introducă pentru verificare și care sunt sancțiunile aplicate în 2026. Unde verifici […]

Sursa: National - Ziarul National

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