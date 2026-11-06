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Cumpărături la plezneală de Black Friday 2026: eMAG vinde Mystery Box-uri cu produse surpriză; Ce găsești în ele?

m Scris de mihai gabriel arsene
Cumpărături la plezneală de Black Friday 2026: eMAG vinde Mystery Box-uri cu produse surpriză; Ce găsești în ele?
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eMAG introduce Mystery Box-uri în oferta de Black Friday 2026. Cutia Smart kit pentru acasă costă 199 de lei, include becuri Philips Hue Essential GU10 și încă două produse surpriză.

Sursa: Mobilissimo

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