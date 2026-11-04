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Cutremur în România, la primele ore ale dimineții. Ce trebuie să știe românii despre pericolul unui seism major

d Scris de diana dumitrache
Cutremur în România, la primele ore ale dimineții. Ce trebuie să știe românii despre pericolul unui seism major
Aosom
Un nou cutremur s-a produs miercuri dimineață, 4 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea de 3,5 și este al șaselea înregistrat în România de la începutul lunii. Deși astfel de mișcări ale pământului sunt frecvente, activitatea seismică readuce în atenție riscul unui cutremur puternic și măsurile pe care populația […]

Sursa: Playtech

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