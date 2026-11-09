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DACIA Bigster 2028 – Primele Detalii despre Facelift-ul Pregătit de DACIA și Renault

a Scris de adrian gabor
DACIA Bigster 2028 – Primele Detalii despre Facelift-ul Pregătit de DACIA și Renault
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DACIA Bigster 2028 – Primele Detalii despre Facelift-ul Pregătit de DACIA și Renault iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor DACIA Bigster 2028 se pregătește pentru o transformare importantă, constructorul român urmând să actualizeze designul SUV-ului său de familie și să introducă o tehnologie de propulsie care ar putea schimba semnificativ oferta DACIA. Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, faceliftul este așteptat în 2028 și va aduce o identitate vizuală inspirată de noul Striker, dar […] The post DACIA Bigster 2028 – Primele Detalii despre Facelift-ul Pregătit de DACIA și Renault first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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