DACIA Pregătește Schimbări pentru Duster și Bigster în 2027, fiind Dependentă de Striker și Spring 2 în fața BYD, Geely, Chery, GAC, MG, Leapmotor iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Dacia pregătește o schimbare importantă a strategiei comerciale pentru 2027, mizând pe noile modele Striker și Spring pentru a reveni la creșterea vânzărilor în Europa, inclusiv pe piața din România. Frank Marotte, vicepreședintele Dacia responsabil pentru marketing, vânzări și operațiuni, a explicat că cele două automobile vor avea un rol esențial în redresarea companiei, după […] The post DACIA Pregătește Schimbări pentru Duster și Bigster în 2027, fiind Dependentă de Striker și Spring 2 în fața BYD, Geely, Chery, GAC, MG, Leapmotor first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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