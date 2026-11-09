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Dacia Sandrider ar putea coborî de la Dakar pe șosea; SUV-ul electric ar ținti un preț de 20.000 de euro

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Dacia Sandrider ar putea coborî de la Dakar pe șosea; SUV-ul electric ar ținti un preț de 20.000 de euro
Aosom
Dacia ar fi aprobat intern un SUV subcompact de până la 4,20 metri, cu versiuni electrică, hibridă și mild-hybrid. Prezentarea ar putea avea loc în 2027, iar lansarea în 2028.

Sursa: Mobilissimo

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