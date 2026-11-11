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Damen Galați va construi patru nave amfibii și șase fregate pentru aliații NATO. România lipsește de pe lista clienților

v Scris de vlad dobrea
Damen Galați va construi patru nave amfibii și șase fregate pentru aliații NATO. România lipsește de pe lista clienților
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Damen Galaţi va construi patru nave de transport amfibiu pentru marina Ţărilor de Jos. Prezentat oficial pe 19 noiembrie, modelul a strârnit deja interes şi în Marea Britanie.

Sursa: Stirile Pro.tv

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