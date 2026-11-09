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Daniel Tudose, Ericsson România: Ne aşteptăm ca 2027 să fie un an bun pentru investiţiile în infrastructura telecom. Operatorii continuă să investească în extinderea şi modernizarea reţelelor

c Scris de cristina bellu
Daniel Tudose, Ericsson România: Ne aşteptăm ca 2027 să fie un an bun pentru investiţiile în infrastructura telecom. Operatorii continuă să investească în extinderea şi modernizarea reţelelor
Aosom
Operatorii de telecomunicaţii din România vor continua să investească în extinderea reţelelor 5G şi în îmbunătăţirea calităţii serviciilor...

Sursa: Zf Ro

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