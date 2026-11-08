Date rusești privind numărul morților din Ucraina, divulgate de hackeri. Gruparea a revendicat un atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Moscovei

Grupările de hackeri Belarusian Cyberpartisans și Silent Crow, care au revendicat responsabilitatea pentru un atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat), au anunțat la 7 noiembrie că datele divulgate privind decesele indică faptul că între 394.000 și 450.000 de persoane care au luptat de partea Rusiei sau au avut alte legături cu războiul au murit de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

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