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De ce anvelopele de iarnă pot fi mai sigure decât cele all season pe zăpadă. Experiența unui șofer cu tracțiune integrală

a Scris de alin tarnovschi
De ce anvelopele de iarnă pot fi mai sigure decât cele all season pe zăpadă. Experiența unui șofer cu tracțiune integrală
Aosom
Un singur set de anvelope pentru tot anul pare, în teorie, o soluție comodă și economică. Anvelopele all season sunt tot mai populare, mai ales pentru șoferii care circulă preponderent în orașe, pe drumuri curățate rapid de zăpadă. Totuși, în condiții de iarnă grea, diferența dintre anvelopele all season și cele dedicate sezonului rece poate deveni importantă, mai ales la frânare.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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