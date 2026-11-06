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De ce își ascund românii salariile chiar și de prieteni sau familie. „Am răspuns sincer și mi-am dat seama că îmi fac mai mult rău”

d Scris de diana dumitrache
De ce își ascund românii salariile chiar și de prieteni sau familie. „Am răspuns sincer și mi-am dat seama că îmi fac mai mult rău”
Aosom
Cât câștigi pe lună? Este o întrebare aparent simplă, dar la care surprinzător de puțini români sunt dispuși să răspundă cu o cifră exactă, mai ales atunci când vine din partea colegilor, prietenilor sau chiar a rudelor. O discuție pornită pe Reddit arată cât de diferit este privit acest subiect: pentru unii, transparența salarială ajută […]

Sursa: Playtech

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