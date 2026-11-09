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Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
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De ce nu primești răspuns după ce trimiți CV-uri și ce poți verifica

t Scris de tudor dima
De ce nu primești răspuns după ce trimiți CV-uri și ce poți verifica
Aosom
Dacă nu primești răspuns după ce trimiți CV-uri, găsești șapte cauze posibile, ce poți verifica și un model de mesaj de revenire.

Sursa: Ziarul Financiar

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