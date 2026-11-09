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De ce temperatura corpului uman pare să scadă față de cea de acum 150 de ani

l Scris de liviu cojan
De ce temperatura corpului uman pare să scadă față de cea de acum 150 de ani
Aosom
Cu 150 de ani în urmă, temperatura medie a corpului uman pare să fi fost mai ridicată decât în prezent. Oamenii de știință încă cercetează cu exactitate motivele, relatează BBC.

Sursa: Digi24

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