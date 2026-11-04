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De la Nokia N73 la inteligență artificială: 20 de ani de Mobilissimo și o comunitate care continuă să crească

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
De la Nokia N73 la inteligență artificială: 20 de ani de Mobilissimo și o comunitate care continuă să crească
Aosom
Bilanțul Mobilissimo pentru primele zece luni din 2026 prezintă evoluția audienței, performanța pe platformele video și sociale, activitatea editorială și direcțiile de colaborare pentru 2027.

Sursa: Mobilissimo

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