Decizia Kaufland de ULTIMA ORĂ privind Electronicele de BLACK FRIDAY 2026 Vândute în Magazine, Noul Catalog de Oferte iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor KAUFLAND a pregătit o serie extinsă de oferte pentru BLACK FRIDAY 2026, cu reduceri importante la televizoare, telefoane, electrocasnice, gadgeturi, produse pentru casă și unelte electrice. Promoțiile sunt valabile în perioada 4–17 noiembrie 2026, iar diferențele de preț ajung în numeroase cazuri la peste 40% sau chiar 50%, în limita stocurilor disponibile. KAUFLAND combină reducerile […] The post Decizia Kaufland de ULTIMA ORĂ privind Electronicele de BLACK FRIDAY 2026 Vândute în Magazine, Noul Catalog de Oferte first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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