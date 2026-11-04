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Declin în piața auto din România. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu aproape 30% în trimestrul III din 2026.

s Scris de sergiu tămaș(
Declin în piața auto din România. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu aproape 30% în trimestrul III din 2026.
Aosom
Piața auto din România a înregistrat scăderi simțitoare în trimestrul trei din 2026. Numărul autoturismelor noi a scăzut cu 26,4%.

Sursa: Monitorul Cluj

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