Declin în piața auto din România. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu aproape 30% în trimestrul III din 2026.

Politică

Un fost ministru de externe denunță eliminarea lui Călin Georgescu la comandă externă. "Vine dintr-un birou de la Bruxelles. Asta e, vă dați seama" 05 Nov 2026

Luca Niculescu a dispus formarea unui grup de lucru la Guvern: Premierul vrea controale rapide la frontiere 05 Nov 2026

Nicolae Robu anunță pentru Gândul că va candida independent pentru un nou mandat de primar al Timișoarei, după ce șeful USR și-a pierdut mandatul: „Sper ca timișorenii să se fi lămurit că votul pentru Dominic Fritz a fost o eroare” 05 Nov 2026

Franța stinge șemineele: focul în căminul deschis, interzis în 657 de localități, cu amenzi de până la 1.500 de euro, chiar și pentru o seară 05 Nov 2026

Ce cred românii despre Guvernul Niculescu (sondaj INSCOP) 05 Nov 2026